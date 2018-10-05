توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بداخل السهول الشمالية والوسطى وبأقصى جنوب البلاد. وسيلاحظن خلال الليل والصباح، انتشار سحب منخفضة محلية على السواحل.

وستظهر، خلال الظهيرة، سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، ومن المحتمل أن تمتد حتى السهول المتواجدة غرب الأطلس و هضاب الفوسفاط ووالماس. عدا ذلك ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمناطق الوسطى، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و12 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالجنوب الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل والسهول وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 إلى 26 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و27 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 35 و38 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.