"الحدود" تُفضي إلى معركة بين قبيلتين بميدلت

ياسين أوشن

دخلت قبيلتان في معركة على الحدود التي تفصلهما بإقليم ميدلت أمس الأربعاء، مخلفة جرحى في صفوف الأفراد المتعاركين.

ويقول مصدر من عين المكان في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن الأمر يتعلق بقبيلة أيت موسى التابعة لجماعة أكديم التي تضم دواوير تاكوديت وأكديم وبوتسرفين، وأيت فضولي بجماعة أنمزي التي تضم بدورها دواري أنمزي وتمالوت، وقد اندلعت المواجهات بين القبيلتين بسبب المرعى الذي يزعم كل طرف أنه في ملكيته.

وأكد المتحدث الذي التمس عدم ذكر اسمه، أن السلطات بعمالة إقليم ميدلت، سبق أن تدخلت وحددت حدود الرعي لكل قبيلة، لكن سكان أيت فضولي لم يتقبلوا الأمر، فبدؤوا في الهجوم على الأراضي الخاصة بقبيلة أيت موسى، والاعتداء على رعاتهم والرعي في أراضيهم، لتضطر ساكنة أيت موسى إلى الهجوم على أيت فضولي بدورهم وسرقة ما يقارب 140 رأس غنم من الإسطبلات، ومن هنا بدأت المواجهة بين القبيلتين.

وأضاف المصدر ذاته أن استمرار المعركة أفضى إلى استدعاء القوات المساعدة للتدخل الفوري، قصد إطفاء شرارة هذه المواجهة التي خلفت جرحى نقلوا على متن سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية، مردفا أن هناك من عانى كسورا بمختلف أنحاء جسده.

وتابع المتحدث عينه قائلا إن المواجهة استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء، إلى جانب الحجارة والعصي للدفاع عن الحدود التي يرعى فيها أفراد القبيلتين ماشيتهم من أبقار وأغنام، لأن قوتهم اليومي يعتمد على تربية الماشية وبعض عائدات المحاصيل الزراعية.

وختم المصدر حديثه بالقول إن السلطات بميدلت تدخلت، داعية ساكنة القبيلتين إلى التوقف الفوري عن الاقتتال، وضرورة العثور على حل حبي يرضي الطرفين المتنازعين، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

وسبق للقبيلتين أن دخلتا في مواجهة منذ شهور للسبب ذاته، مخلفة جروحا وكسورا أيضا لدى الأشخاص المشاركين في المعركة، ما أدى إلى تدخل السلطات لإخماد فتيل هذه المواجهة.