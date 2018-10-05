الكاتب العام لوزارة العدل يتفقد بناء محكمة تنغير

محمد آيت حساين

حلّ عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، الخميس، بمدينة تنغير، في زيارة تفقدية للاطلاع على سير الأشغال المتعلقة ببناء مقر المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.

وتندرج هذه الزيارة، التي قام بها الكاتب العام لوزارة العدل رفقة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات والوكيل العام بورزازات ووكيل الملك بورزازات ورئيس المحكمة الابتدائية بورزازات والمدير الفرعي للمحكمة بورزازات وعدد من الشخصيات القضائية والإدارية، في سياق عدد من الزيارات التي باشرتها الوزارة الوصية على قطاع العدل إلى عدد من المدن التي ستتعزز بمحاكم ابتدائية جديدة.

وقد اطلع الكاتب العام لوزارة العدل، خلال هذه الزيارة، على مختلف المرافق التي تتكون منها المحكمة الابتدائية لتنغير وعدد من الأقسام والشعب، بالإضافة إلى الطابق تحت أرضي.

وسجّل عبد الإله لحكيم بناني، خلال هذه الزيارة، عدة ملاحظات همّت بعض الأشغال قدمت إلى المقاول المسؤول على أشغال البناء من أجل الإسراع في تداركها في غضون شهر، حيث سينطلق العمل بهذه المحكمة بداية شهر دجنبر المقبل.

وأكد الكاتب العام لوزارة العدل أن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على مدى جاهزية هذه البناية، موضحا أن هذه الزيارة هي فرصة أيضا للقاء مع المسؤولين في الأمن والدرك والقضاء، لوقوف كل المتدخلين على بعض الملاحظات النهائية قبل أن تشرع هذه المحكمة في مزاولة مهامها.

ولفت المسؤول القضائي ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى "أنه ومن خلال هذه الزيارة استطعنا إدخال بعض التغييرات الطفيفة التي ستحسن من أداء المحكمة وأطرها"، مبرزا أن "هذه الزيارة تأتي في سياق المواكبة التي تقوم بها وزارة العدل في جميع أوراشها بالمغرب"، مذكرا بـ"أن جهة درعة تافيلالت تضم ثلاثة مشاريع جديدة، ورش بناء محكمة الابتدائية بورزازات، والمحكمة الابتدائية بالرشيدية، ومحكمة تنغير".

وشدد المتحدث على أن جهة درعة تافيلالت ستشهد، شهر دجنبر المقبل، إعطاء الانطلاقة لثلاث محاكم ابتدائية جديدة، مسترسلا أن الجهة تتميز بتوفرها على بنيات قضائية رحبة، بالإضافة إلى الجمالية التي تكتسيها في اللوحات العمرانية التي تراعي المعطيات الاجتماعية والبيئية للمنطقة.

وحري بالذكر أن الكاتب العام لوزارة العدل قام، الأربعاء، بزيارة تفقدية لمقر المحكمة الابتدائية بورزازات واطلع على جميع مرافقها الجديدة؛ فيما سيقوم، اليوم الخميس بعد زيارته لمحكمة تنغير، بزيارة المحكمة الابتدائية بورزازات.