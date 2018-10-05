ساكنة تحتج على دمج المستويات التعليمية بزومي‬

هسبريس من وزان

نظّم عددٌ من أولياء وأمهات تلاميذ مدرسة الحورش، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة زومي بإقليم وزان، وقفة احتجاجية أمام مقريْ قيادة زومي والجماعة الترابية، من أجل التعبير عن غضبهم عقب تنقيل أستاذ ودمج المستويات بفرعية الدوار المذكور.

وردّد المحتجون شعارات يطالبون من خلالها المصالح المختصة بضرورة إعادة النظر في القرار وعدم الاستهتار بمستقبل المتمدرسين بالعالم القروي، معتبرين هذه الخطوة منعرجا خطيرا قد يعصف بالمسار الدراسي للتلاميذ الصغار.

الوقفة الاحتجاجية استنكر من خلالها الغاضبون قراري التنقيل والدمج.. "هذا عيب هذا عار بغينا أستاذ فالدوار" هو شعار من بين أخرى شجبت "الحل الترقيعي لمواجهة الخصاص عوض البحث عن الحلول الناجعة لإصلاح وضمان السير العادي للعملية التربوية"، وفق ما أوردته مصادر هسبريس.

ويطالب أولياء وأمهات تلاميذ مدرسة الحورش مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث بوزان بالتراجع الفوري عن قرار تنقيل الأستاذ المذكور، مبدين "استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية، المتاحة لضمان تمدرس أبنائهم"، كما توعدوا بـ"مقاطعة الدروس إلى حين الاستجابة إلى المطلب العادل وتفكيك المستويات"، وفق تعابيرهم المتطابقة.

من جهتها، حاولت هسبريس التواصل مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي استفاد من الحركة الانتقالية للسهر على تدبير القطاع التربوي بمديرية تطوان، حيث انتقل إلى هناك بداية الموسم الدراسي دون أن يتم تعيين مسؤول آخر.