رئيس الحكومة يقود وفدا وزاريا إلى جهة سوس

هسبريس من الرباط

يستعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للقيام بزيارة إلى جهة سوس- ماسة يومي الجمعة والسبت، لتتبع المشاريع التنموية بجهة سوس، التي تهم عددا من القطاعات، مرفوقا بعدد من الوزراء والمسؤولين.

بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، أورد أن الزيارة فرصة لتتبع تنفيذ المشاريع على أرض الواقع من قبل السلطات والجماعات المحلية، موردا أنها تأتي، أيضا، تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب الأخيرين، وفي إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والارتقاء بالجماعات الترابية في أفق اعتماد ميثاق اللاتركيز الإداري.

وقد شرعت الحكومة، مند يوليوز 2017، يقول البلاغ، في تنظيم زيارات إلى عدد من الجهات (جهة بني ملال- خنيفرة، جهة درعة- تافيلالت، جهة فاس- مكناس، جهة الشرق، جهة مراكش- أسفي)، بهدف الإنصات إلى المسؤولين العموميين والفاعلين في القطاع الخاص وإلى مكونات المجتمع المدني المحلي، من أجل تسريع تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة، والعمل معا للوقوف على كل ما يعيق الاستثمارات أو المشاريع البنيوية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها.

وسيقدم المتدخلون، خلال الاجتماعات التي يترأسها رئيس الحكومة، تشخيصا شاملا خاصا بالجهة، فضلا عن عرض خطة لتنمية الأقاليم التابعة لها.