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سكّان قريتيْن بالكناديز يتظاهرون أمام عمالة خريبكة

سكّان قريتيْن بالكناديز يتظاهرون أمام عمالة خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 06:42

احتشد عددٌ من الغاضبين أمام مقر عمالة إقليم خريبكة، أمس، قادمين إليها من دوّارَيْ غطيس والغنانشة التابعيْن للجماعة القروية الكنادير البعيدة عن مدينة خريبكة بـ36 كيلومترا، رافعين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، ومردّدين شعارات مطالبة بتدخل عامل الإقليم، من أجل حل مشاكلهم المرتبطة بعدم توفّرهم على الماء الصالح للشرب.

وأوضح محمد الكَوتري، أحد قاطني دوّار الغنانشة، أن "سكان القريتين تلقوا وعودا لما يفوق خمس سنوات، من أجل تزويدهم بسقّايات الماء الصالح للشرب، دون أن يتحقق شيء من تلك الوعود إلى حدود الساعة، ما دفعهم إلى القيام، في أوقات سابقة، بمحاولات متعددة لتنظيم مسيرات احتجاجية من القرى إلى عمالة خريبكة؛ لكنهم كانوا يُمنعون مع كل محاولة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "السلطة المحلية من جهة والمنتخبين الذين تعاقبوا على تسيير الجماعة القروية من جهة ثانية قدّموا مجموعة من الوعود بحل مشكل الربط بالماء الصالح للشرب عبر مشروع يهدف إلى تزويد القريتين بالسقّايات، دون أن يرى السكان أي أثر لتلك الوعود طيلة السنوات الماضية".

وقال الكوتري إن "السكان كانوا يتزوّدون بالماء من الآبار وإن كانت غير كافية، في انتظار انتهاء مشروع السقايات؛ لكن الأمطار الرعدية التي عرفتها المنطقة في الأيام القليلة الماضية تسببت في تعكير مياه الآبار، ما أدى إلى تعميق معاناة المتضررين الذين أصبحوا يضطرون إلى قطع الكيلومترات لجلب المياه من أماكن متفرقة وبعيدة، مع ما يرافق ذلك من مشاق وتكاليف".

وعن نتائج الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة خريبكة، أكّد محمد الكوتري أن "مسؤولا بالعمالة أجرى حوارا مع المحتجين"، وأشار مرة أخرى إلى أن هناك "مشروعا لتزويد المنطقة بالسقايات؛ لكنه لم يحدّد المدّة الزمنية المتبقية لخروج المشروع إلى حيز الوجود".

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