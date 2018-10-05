مساكن "السويسي 2" وراء توتر طلابي بالرباط

هسبريس - محمد الراجي

يعيش الحي الجامعي "السويسي 2" في الرباط، منذ بداية الدخول الجامعي الحالي، غليانا وارتباكا بعد أن وجد عدد من الطلاب أنفسهم محرومين من الاستفادة من الإقامة في الحي؛ وهو ما دفع مجموعة من الطالبات الصحراويات إلى خوض اعتصام مفتوح وإضراب إنذاري عن الطعام، أمام الحي للمطالبة بحقهن في الإقامة فيه.

ويعود سبب الغليان، الذي يعرفه الحي الجامعي السويسي، إلى سحب أحقية الإقامة من الطلبة الذين استوْفوا سنوات الدراسة الجامعية، سنتين بالنسبة إلى طلبة الإجازة وسنتين بالنسبة إلى طلبة الماستر، وإن كانوا لم يستوفوا بعد كل الوحدات، وفق ما تنص عليه المذكرة المنظمة للإقامة في الأحياء الجامعية، والتي تحصر حق استفادة الطالب من السكن داخل الحي الجامعي في السنوات القانونية للدراسة.

محمد بنساسي، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، قال إن الحي الجامعي السويسي 2 بالرباط يعيش، منذ بداية الدخول الجامعي الحالي، "فوضى غير مسبوقة، نتيجة سوء التدبير والتسيير داخل مختلف مرافقه"، معتبرا أن "التسيب، الذي يعرفه الحي والاستهتار بحقوق الطلبة، بلغ حدًّا لم يعد ممكنا السكوت عليه".

وحمّل بنساسي مسؤولية الفوضى التي يتخبط فيها الحي الجامعي السويسي 2 إلى مديرة الحي، مشيرا إلى أن الأجواء السائدة داخل الحي الجامعي سالف الذكر "تجعله أشبه بسجن، حيث إن الطلبة وآباءهم وأمهاتهم الذين يقصدون الحي لطلب معلومات حول ملفاتهم، يواجهون بجدار مِن عناصر الأمن الذين يتعاملون بفظاظة مع المرتفقين".

واستنكر رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب قرار حرمان بعض الطلبة من الاستفادة من السكن الحي الجامعي السويسي 2، بسبب استنفادهم لسنوات الدراسة القانونية، معتبرا أن الطلبة لا يتمكنون من استيفاء جميع الوحدات، لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتهم. كما انتقد طريقة تعاطي مديرة الحي مع هذا الملف ومع الطلبة المشتكين، مشيرا إلى أن هناك عمارتين بسعة 600 سرير داخل الحي قيد الإصلاح قادرة على استيعاب جميع الطلبة.

في المقابل، قالت مديرة الحي الجامعي السويسي 2 إنها لا تتحمّل أي مسؤولية في عدم تخويل الطلبة المستوفين لسنوات الدراسة القانونية الاستفادة من السكن داخل الحي، موضحة أن هذا الأمر تنظمه مذكرة صادرة عن مدير الأحياء الجامعية. وأضافت المسؤولة ذاتها، في تصريح لهسبريس: "أنا لا مشكل لديّ مع الطلبة، كل ما أقوم به هو أنني أنفذ القانون".

من جهته، قال كمال لعرف، رئيس منظمة الطلبة التجمعيين، إن مشكل عدم تخويل الطلبة الذين أتموا سنوات الدراسة القانونية الاستفادة من السكن الجامعي راجع إلى المذكرة المنظمة للسكن في الأحياء الجامعية، والتي تعطي الحق في السكن لطلاب الإجازة في حدود ثلاث سنوات وسنتين بالنسبة إلى طلبة الماستر وثلاث سنوات بالنسبة إلى طلبة الدكتوراه، مع إمكانية الاستفادة من سنة إضافية في الإجازة بعد تقديم طلب استعطاف.

وأضاف لعرف أن الإشكاليات التي تعرفها الأحياء الجامعية راجعة إلى ضعف طاقتها الاستيعابية، وبالتالي عجزها عن استقبال كل الطلبة، مضيفا: "نتمنى إيجاد حلول أكثر نجاعة حتى يتمكن جميع الطلبة، وخاصة المتحدرين من مناطق بعيدة والمنتمين إلى أسر فقيرة، والذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف السكن، من الاستفادة من السكن في الأحياء الجامعية".

وأردف المتحدث ذاته أن السكن الجامعي يعتبر مهما بالنسبة إلى الطالب، لما يضمنه له من استقرار نفسي يسهم في توفير جو ملائم للتألق دراسيا؛ لكنه أكد أن هناك طلبة يرتكبون تجاوزات داخل الأحياء الجامعية باحتلال غرف السكن لمدة تزيد عن المدة المسموح بها قانونيا، كما هو الحال في الحي الجامعي السويسي 2، وهو ما يحرم طلبة آخرين من حقهم من الاستفادة في السكن الجامعي.