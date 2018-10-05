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الرئيسية | جهات | المولوعون بالقنص يشهرون بنادقهم مجدّدا بالمغرب

المولوعون بالقنص يشهرون بنادقهم مجدّدا بالمغرب

المولوعون بالقنص يشهرون بنادقهم مجدّدا بالمغرب
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 14:07

أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2018-2019 سيكون يوم بعد غد الأح بجميع ربوع المملكة.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنها شرعت، منذ شتنبر 2018، باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان مرور موسم القنص الجديد في أحسن الظروف.

وذكرت أيضا أنها عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة بغية التذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم، والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات، و كذا مكافحة القنص غير المشروع.

وبلغ عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة الموسم الفارط، في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص ،وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، 79 ألفا و 42 قناصا، بزيادة نسبتها 3,5 بالمائة مقارنة مع الموسم الذي سبقه، وبأزيد من 65 بالمائة منذ موسم 2007-2008.

أما بخصوص القنص السياحي، يضيف المصدر، فتتم مزاولته على مساحة تقدر بـ 700 ألف هكتار موزعة على 92 قطعة لحساب ألفي سائحا.

وأشارت المندوبية إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,8 مليون هكتار موزعة على 1036 قطعة، وتشمل 870 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي و50 قطعة للقنص الإقليمي و 10 قطع على أراض خاصة، مسجلة انتقال عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض من 565 في موسم 2007-2008 إلى 1036 حاليا، أي بارتفاع يقدر ب 83 بالمائة .

وفي خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تعمل المندوبية، حسب البلاغ، جاهدة على اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.

ووفق بيانات للمندوبية، فإن القنص يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، وتعبئة أكثر من مليار درهم يتم استخلاصها من الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المتبعة، لاعادة استثمارها قصد توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها.

يذكر أنه تقرر افتتاح هذا الموسم في سابع أكتوبر الجاري بالنسبة لجميع أنواع الطرائد، تبعا لاجتماع المجلس الأعلى للقنص الذي عقد شهر يوليوز الماضي. ولم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 14:44
كل ما قلتم في هذا السطور فالمستفيد الاول و الثاني من الثروة الحيوانية هم أصحاب القنص العشوائي و خصوصا ( اصحاب البيلات بالليل الذين يصطا دون الحجل) يجب على المسؤولين القيام بالواجب والا سنة بعد سنة سينقرض كل شيء اين الجامعة الملكية للقنص اين المياه و الغابات قومو بواجبكم في سبيل الله و شكرا
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2 - Hassan Sima الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 14:50
أنا من محبي هـواية القنص إلا أنه حقا هـناك إستغلال مفرط من طرف القناصة وبعض الأشخاص اللذين يصطادون حتى في الليل أظن لو إتحد قرار شجاع ومنع الگل من القنص فترة سنة گاملة ربما يزداد عددهـا مجرد إقتراح
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8
3 - ولد لبلاد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:01
اااه كم.اشتقت الى صوت الطلقات و رائحة البارود ، و اشتقت للصباح الباكر على صوت زقزقة العصافير و اشتقت للغابة و الطبيعة ، و اشتقت لقريتي و و و و . ولكن سأعود يوما ما سأعود فلا تحزني بندقيتي العزيزة .
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0
4 - شاهد عيان الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:27
نظرا لعدم إحترام قانون القنص بالمغرب، فإن موسم القنص يختصر في يوم الافتتاح: عدد الطرائد التي تقنص يفوق العدد المسموح به قانونيا، العشوائية، اللهفة ،و ينطلق موسم القنص أحيانا عديدة قبل حلول يوم الافتتاح الرسمي .قانون الغاب لا زال ساري المفعول بغاباتنا. ( النهار الأول تيديرو ميسة )
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