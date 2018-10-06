24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. ماذا يعني الاستقلال في زمن العولمة...؟ (5.00)

  2. الكاتب العام لوزارة العدل يتفقد بناء محكمة تنغير (5.00)

  3. الدولة تضمن سداد 1.1 مليار درهم لإصدار أول الصكوك الإسلامية (5.00)

  4. مبادرة إنسانية تزرع وركا اصطناعيا لأم معوزة بضواحي تاونات (4.00)

  5. الأب دانييل: كنائس المملكة تمتلئ بالمسيحيين .. وحرية التعبد مصانة (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م .ع
السبت 06 أكتوبر 2018 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، انتشار سحب منخفضة محلية، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل من الضباب على السواحل.

وخلال الظهيرة ستظهر سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف ومن المحتمل أن تمتد بهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والشرق والسهول المجاورة لمرتفعات الأطلس.

عدا ذلك ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالبوغاز، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالشرق والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل المحيطية والسهول والمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 إلى 27 درجة بداخل سوس وأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالسهول المحيطية والجنوب الشرقي وقرب السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالشرق والسهول الداخلية والمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.