توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، انتشار سحب منخفضة محلية، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل من الضباب على السواحل.

وخلال الظهيرة ستظهر سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف ومن المحتمل أن تمتد بهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والشرق والسهول المجاورة لمرتفعات الأطلس.

عدا ذلك ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالبوغاز، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالشرق والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل المحيطية والسهول والمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 إلى 27 درجة بداخل سوس وأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالسهول المحيطية والجنوب الشرقي وقرب السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالشرق والسهول الداخلية والمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و39 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي.