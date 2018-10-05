محاولة إقالة رئيس جماعة أولاد حسون تثير الجدل

إبراهيم مغراوي من مراكش

شهدت الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لجماعة أولاد حسون بعمالة مراكش، اليوم الجمعة، تصويت 22 عضوا من أصل 27 على إقالة رئيس المجلس، حسن لعوينة، بعد رفضه ملتمس تقديم استقالته وفق المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.

وقررت السلطة المحلية إغلاق هذه الجلسة في وجه الصحافيين، بالإضافة إلى المواطنين الذين حجوا إلى مقر الجماعة، ورفعوا شعارات تدعم الرئيس، ما دفع باشا المنطقة إلى طلب الدعم، وأمر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بتطويق مقر المجلس تخوفا من أي انفلات أمني.

ونشب الخلاف بين 22 عضوا وخمسة آخرين من بينهم الرئيس حسن لعوينة، حول ملتمس إقالة الرئيس الذي رفض مناقشته في انتظار وصول قرار عاملي، مطالبا بتأجيل جلسة اليوم إلى الثلاثاء المقبل، لكن اقتراحه رفض من طرف الأغلبية.

مولاي سعيد أبو النوافل، واحد من الأعضاء الذين يطالبون بالإقالة، أوضح لهسبريس أن "22 عضوا وضعوا ملتمسا وفق المادة 70 منذ 30 غشت الماضي تحسبا لأي طارئ، لأن حسن لعوينة بإمكانه أن يضع جدول الأعمال في بداية شهر شتنبر أو في اليوم الثاني".

وأورد المتحدث نفسه أن "نقطة إقالة الرئيس أصبحت قانونية بعدما وردت في جدول الأعمال"، مضيفا أن "حسن لعوينة طلب تأخير هذه الدورة في انتظار وصول قرار عامل الإقليم، لكن اقتراحه جوبه بالرفض؛ وبعد ساعتين من الانتظار طلب تمرير النقطة للتصويت فصوت 22 عضوا"، ومنبها إلى أن هؤلاء "طلبوا من القاطنين بدوائرهم المكوث في منازلهم"، وفق قوله.

في المقابل أوضح حسن لعونية لهسبريس أن الدورة "مرت في ظروف عادية"، مؤكدا أنه "أخبر المستشارين بأن ملتمس الإقالة غير قانوني، لأنهم وضعوه في 30 غشت، بينما كان عليهم انتظار اليوم الخامس من شهر شتنبر، ما يعني عدم احترام الآجال القانونية"، بتعبيره.

وتابع المسؤول ذاته: "راسلت عامل الإقليم بخصوص ملتمس الإقالة ولم أتوصل بجوابه، ما جعلني أطلب من بقية المستشارين انتظار رد عمالة مراكش، لكنهم رفضوا ذلك، ومروا إلى التصويت، رغم الثغرة القانونية التي نبهتهم إليها"، مشيرا إلى أن "الكلمة الأخيرة بهذا الخصوص ستكون للقضاء".