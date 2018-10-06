الأحياء البحرية تخلق مئات مناصب العمل في سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بمدينة أكادير، نتائج نداءات إبداء الاهتمام التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية على صعيد جهة سوس ماسة، ما بين 27 دجنبر 2017 و27 ماي 2018، بهدف تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة. ويتعلّق الأمر بعرض استثماري يغطي مساحة محددة في 1380 هكتارا، ويمثل 29 وحدة إنتاجية مخصصةٌ لتربية الطحالب البحرية والصدفيات.

وقال بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، توصلت به هسبريس، إنه "بعد نهاية عملية اختيار الملفات، تم انتقاء 23 مشروعا استثمارياً، بغية إعطاء دفعة لتطوير مجال تربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة".

وتتوخى هذه المشاريع التي ستستغل 60 وحدة إنتاجية، باستثمار مرتقب يناهز 400 مليون درهم، "استغلال 900 هكتار وإنتاج حوالي 62000 طن من الصدفيات والطحالب البحرية سنوياً، أي ما يعادل % 78 من توقعات مخطط تنمية تربية الأحياء البحرية، والذي يقدر بـ8000 طن سنوياً". كما ستساهم هذه المشاريع الجديدة في خلق 620 منصب شغل مباشر على مستوى الجهة.

ومن بين هذه المشاريع المختارة، وفقا للبلاغ ذاته، "ثلاثة منها ستستغل من طرف أحد عشر شاباً مقاولاً، سلكوا مسار الاستثمار في نشاط تربية الأحياء البحرية بهذه الجهة، بالإضافة إلى فرص أخرى خصصت للتعاونيات المحلية للصيد التقليدي والمهتمة بتربية الأحياء البحرية كمصدر للتنمية؛ وذلك لجعل هذا البرنامج أداة حقيقية للإدماج والتنمية المحلية".

الوثيقة ذاتها كشفت أن "قطاع تربية الأحياء البحرية يراهن على الدينامية المقاولاتية للشركات، والتي ستسير قدماً وبعزم نحو التنزيل الفعلي لمشاريعها في مجال تربية الأحياء البحرية، مساهمةً بذلك في التطوير الاقتصادي لجهة سوس ماسة، إذ إنه ومنذ بداية تنزيل إستراتيجية هاليوتس تم إتمام مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة وذات الأولوية، بهدف خلق مجال مناسب لانطلاق نشاط تنمية تربية الأحياء البحرية على أسس علمية وتقنية صلبة، مستمدة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".

وفي جانب آخر، أبرزت الإجراءات سالفة الذكر، يقول البلاغ، "حجم الإمكانات المهمة المرصودة لمختلف مناطق المملكة، لتجعل منها مراكز حقيقية للتنمية والتكامل. ويتأكد هذا كذلك من خلال مخطط تربية الأحياء البحرية، الذي تم تنفيذه على أكثر من 1700 كيلومتر من الساحل الوطني، ما أتاح تحديد المجالات الملائمة لتربية الأحياء البحرية في جميع مكوناتها وإعداد نوعية العرض الوطني في الاستزراع البحري، وأيضا توفير فرص استثمارية قابلة للتطبيق وذات مصداقية".

وقد أظهر العمل الذي أنجز في السنوات الأخيرة، لتحديد خمسة مخططات للتهيئة في مجال تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني، إمكانية إنتاج 380.000 طن على المدى القصير، ما يضاعف الطموح الأصلي البالغ 200 ألف طن، وفق ما جاء في بلاغ الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

يشار إلى أن عزيز أخنوش، وكل من امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، وابراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، أشرفوا اعلى توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد وتعاونية الصيد بمركز تاغزوت، تهمّ تمويل اقتناء 80 محركا خارجيا، وجرار ورافعة مثبتة على الجرار، إذ يهدف المشروع إلى تحسين ظروف عمل البحارة التقليديين، ورفع مداخيلهم، والحفاظ على متانة القوارب، بالإضافة إلى تثمين المنتج السمكي.