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السلطات تحرّر الملك العمومي بمدينة القصر الكبير
السبت 06 أكتوبر 2018 - 09:10
أطلقت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير حملة من أجل تحرير الملك العمومي، مدعومة بقوات الأمن وعناصر القوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية.
وقد شملت الحملة مجموعة من الشوارع انطلاقا من باشوية المدينة إلى محيط سوق للارقية، وكذا محيط سوق سبتة والمحطة الطرقية.
وقد استحسن هذه الحملة سكان المدينة، خاصة المنتمين منهم إلى فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، مطالبين بتعميمها على مختلف المناطق وبإيجاد حلول بديلة للباعة الموجودين بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الكفتة زايدة بصلة السبت 06 أكتوبر 2018 - 09:25
من ثمار تنقيلات الداخلية و ننتظر المزيد من الجدية العملية
2 - FARHAT السبت 06 أكتوبر 2018 - 09:27
وماذا عن أحياء مدينة الدار البيضاء التي أصبحت تكتسحها العربات المجرورة والباعة المحتلين للارصفة بمختلف الشوارع الرئيسية و الازقة المتفرعة . حيث يمنع وقوف السيارات . و لا يمكنك سيارتك و في حالة ركنها قد تتعرض للحجز وذعيرة قد تصل إلى 1000 .درهم بينما الباعة الجائلين يحتلون كل الأرصفة. مع ان السيارات تؤدي ضريبة على السيارة .نطالب بحل لهذه المعظلة للسماح بوقوف السيارات
3 - مواطن السبت 06 أكتوبر 2018 - 09:30
على السلطات عامة أن تحرر الملك العمومي من نفسها أولا لتعطي المثل للمواطنين ، عندما نرى أن السلطات تغرس أشجارا على الأرصفة علوها لا يتجاوز 180cm و تتركها بدون صيانة و تحرم الراجلين من إستعمال الأرصفة و إلزامهم بالمشي علي الطريق .هدا يسمى أيضا إستغلال الملك العمومي
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