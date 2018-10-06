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كُتّاب وآراء
ساجد يتفقد معهد التكنولوجيا التطبيقية في أكادير
قام محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بزيارة تفقدية إلى المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير، من أجل الاطلاع على ظروف وأجواء سير الدراسة والتكوين.
وزار ساجد أهم المرافق التي يتكون منها المعهد، كما اطلع على ظروف الدراسة والتكوين، بحضور المندوب الجهوي لوزارة السياحة والمدير الجهوي للصناعة التقليدية، ومدير وأطر وأساتذة وطلبة المعهد.
وكان الوزير دعا خلال الاجتماع الذي ترأسه بالرباط، الأسبوع الجاري، بحضور مديري المؤسسات ومعاهد التكوين بكل من قطاع السياحة والصناعة التقليدية، كل المتدخلين في القطاع إلى ممارسة النقد الذاتي والعمل على تنزيل التوجيهات الملكية.
كما أكد المسؤول الحكومي أنه "سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين جودة القطاع السياحي لتشجيع الشباب على اللجوء إليه؛ لأنه يتيح فرصا كبيرة في سوق العمل، كما يمكن شريحة كبيرة من الشباب من تطوير مهاراتهم مع ما يتماشى والمتطلبات الدولية".
جدير بالذكر أن الاجتماع جاء مباشرة بعد الاجتماع الملكي الذي خُصص لمناقشة سبل تطوير شعب التكوين المهني وإعادة هيكلة بعض المراكز وملاءمتها مع المعايير العليا للجودة المتعارف عليها.