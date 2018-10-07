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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، انتشار سحب كثيفة بالسهول الشمالية والوسطى مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة محليا .
وستتشكل كتل ضبابية بالسواحل السوطى والجنوبية ، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف ومن المحتمل أن تمتد بسايس والمنطقة الشرقية مصحوبة بقطرات مطرية او زخات رعدية محلية . عدا ذلك ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية على العموم بالمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالشرق والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل المحيطية والسهول والمناطق الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 إلى 27 درجة بداخل سوس وأقصى جنوب المملكة.
وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض خصوصا شمال المملكة
وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغار وقليل الهيجان على طول السواحل الأطلسية.