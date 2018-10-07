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مديرية أزيلال: الاستفسار يندرج في "السر المهني"

مديرية أزيلال: الاستفسار يندرج في "السر المهني"
ياسين أوشن
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 02:58

أوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال أن الاستفسار الذي وجهته لأحد موظفيها "يندرج في إطار السر المهني، ويدخل في إطار العلاقة المهنية بين الموظف وإدارته، ولا يمكن الخوض فيه علنا، بأي شكل من الأشكال، إلا في إطار الضوابط الإدارية والمهنية".

وكان الاستفسار المذكور، المتعلق بكتابة مقالات لفائدة عدد من المواقع الإلكترونية، خلف نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بلاغ صادر عن المديرية أن "الاستفسار في الحد ذاته حق من حقوق الموظف، وضمانة من الضمانات التي أقرها المشرع حماية له، ومناسبة لتبرير وتوضيح موقفه".

كما تابع البلاغ توضيحه بالقول إن علاقة هذه المديرية بالصحافة المهنية والجادة والمسؤولة "علاقة مطبوعة بالاحترام المتبادل، خدمة للصالح العام"، مضيفا أن المديرية "أصدرت عددا من البلاغات والتوضيحات الصحافية في حينه".

وأكد البلاغ في الختام أن "المديرية أبوابها مفتوحة في وجه كل المنابر الإعلامية، بمختلف أنواعها، للتعريف بالقطاع إقليميا، وتقديم التوضيحات اللازمة حول القضايا التربوية بالإقليم، إيمانا منها بسمو رسالة الإعلام والإعلاميين".

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