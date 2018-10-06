امتحان مفاجئ يخرج أساتذة للاحتجاج بشفشاون‬

أيوب صدور من شفشاون

نظم المئات من الأساتذة المتعاقدين بالمديرية الإقليمية للتعليم بشفشاون، المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم السبت، وقفة ومسيرة احتجاجية، مع الدعوة إلى مقاطعة امتحان استيفاء المجزوءة (المصوغات) المتعلق بالدورات التكوينية التي اجتازها فوج 2017 خلال العطل.

الشكل الاحتجاجي الذي انطلق بحلقات نقاش متفرقة بمراكز الامتحان الأربعة تحول إلى مسيرة احتجاجية إقليمية جابت أهم الشوارع الرئيسية لـ"الجوهرة الزرقاء"، "ضدا على برمجة موعد الامتحان دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ وفي وقت لازال الأساتذة المتعاقدون يستعدون لتسوية وضعياتهم، خاصة تلك المتعلقة بانطلاقة الموسم الدراسي الجديد"، وفق ما أكده عبد الإله ترفستان، المنسق الإقليمي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشفشاون.

وأضاف الأستاذ ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الشكل النضالي جاء ضدا على قرار إعلان امتحان المصوغات بشكل مفاجئ وبالموازاة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد وما يرافقه من ضغوط اللجان والأقسام والسكن وبداية الدراسة والامتحانات الأولية والتقويم التشخيصي وغيرها من الإكراهات".

وشدد المتحدث ذاته على أن المسيرة التي انطلقت من مركز مولاي رشيد وانتقلت إلى مركز الحسن الأول ثم الإمام الشادلي، كما التحقت بمؤسسة المشيشي، توجت باحتجاج حاشد أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بشفشاون.

وأكد ترفستان، ضمن التصريح ذاته، أن حوارا جمع أعضاء التنسيقية بالمدير الإقليمي لوزارة التعليم بشفشاون خلص إلى تأجيل الامتحان، مع إعلان موعده قبل 20 يوما من تاريخ إجرائه، مشيرا إلى تقديم وعود تم تسجيلها بمحضر رسمي بخصوص التعويضات عن التكوين والحالة العائلية والامتحانات الإشهادية، وكذا القيام بمهام النيابة عن الإدارة.