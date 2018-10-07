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كُتّاب وآراء
حملة نظافة تجوب جماعة تمزموط ضد الليشمانيا
نظمت جمعية ملوك بدوار أولاد مساعد بالجماعة الترابية تمزموط بإقليم زاكورة، السبت، حملة نظافة واسعة بشراكة مع السلطة المحلية والجماعة الترابية.
وعرفت هذه المبادرة، التي سخرت من أجلها آليات ومعدات لجمع وحرق النفايات، مشاركة شباب المنطقة، الذين تطوعوا من أجل تنظيف عدة مناطق بجماعة تمزموط، خصوصا المناطق التي تنتعش فيها الحشرات والفئران التي تسبب مرض الليشمانيا.
محمد المدواني، فاعل جمعوي مشارك في الحملة، قال في تصريح لهسبريس: "هذه الحملة تهدف بالأساس إلى التحسيس بخطورة تلوث البيئة، وإشعار المواطنين بوجوب تضافر الجهود للمساهمة في نظافة بيئتنا، وتحذريهم من خطورة الوضع على صحة الإنسان عند انتشار الأزبال في كل مكان".
ولفت المتحدث إلى أن المنطقة تعرف انتشارا واسعا لمرض الليشمانيا الذي تسببه الأزبال، ما حتم على المجتمع المدني والسلطات المحلية التحرك من أجل تحسيس المواطن بخطورة الوضع، وزاد: "على المواطنين الاهتمام بنظافة أحيائهم وحرق الأزبال من أجل وضع نهاية لمرض الليشمانيا بالمنطقة"، ملتمسا من وزارة الصحة تنظيم لقاءات بتنسيق مع المجتمع المدني بخصوص المرض المذكور.