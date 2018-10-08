نقابة تطالب بإعفاء المدير الإقليمي للتعليم بأزيلال

إبراهيم مغراوي من مراكش

وصف المكتب الجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال (UMT) الاستفسار الذي وجّهه المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية المكلف إلى أحد الأطر التربوية بـ"الحملات الإجرامية"، مطالبا بفتح تحقيق قضائي لكشف جميع المتورطين في ما أسماه "الهجوم الممهنج على الأستاذ عبد المالك أوهلال"، داعيا الوزارة الوصية إلى "إعفاء هذا المسؤول من مهامه فورا وتعويضه بشخصية محايدة ونزيهة قادرة على تدبير شؤون المديرية بشكل متوازن".

وأوضح بيان للهيئة النقابية المذكورة أن المدير الإقليمي يحاول "تلفيق تهم باطلة ضد الأستاذ أوهلال، بهدف خنق حرية التعبير والرأي وقمع الأصوات الحرة، وسعيا إلى إرضاء عصابات الفساد بالإقليم"، مضيفا أن "هذا الإجراء الجبان جاء مباشرة بعد رسالة التهديد بالتصفية الجسدية التي توصل بها هذا المدرس من جهات مجهولة؛ وهو ما يدل على تورط المدير الإقليمي في المخطط الإجرامي الذي يستهدف الأستاذ في حقوقه الشخصية"، وفق تعبير الوثيقة.

وأوردت الهيئة النقابية المذكورة "أن المدير الإقليمي المكلف خرق جميع القوانين والمساطر الإدارية وتجاوز حدود صلاحياته، وسخر منصبه لخدمة أغراض خسيسة تمس بالحقوق الدستورية لرجال ونساء التعليم؛ وهو ما يتنافى مع مبادئ النزاهة والحياد والمساواة المفترضة في مسؤول تربوي، ترك مهامه الأصلية والمتمثلة في تحسين ظروف الدخول المدرسي والتفت إلى تنفيذ أجندات غريبة عن قطاع التعليم"، معبرة عن "التضامن المطلق مع الأستاذ عبد المالك أوهلال ضد الحملات القمعية التي يتعرض لها"، بتعبيرها.

عبد المالك أوهلال، المدرس المعني بالاستفسار الذي وجّهه المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية المكلف بأزيلال، قال: "أنفي جملة وتفصيلا ما جاء في الاستفسار الفضيحة، الذي توصلت به يوم 4 أكتوبر، وهو بالمناسبة اليوم نفسه الذي حررت فيه الوثيقة"، مضيفا: "أعلم الطريقة التي استعملها المدير الإقليمي في إنجاز هذه المهمة بهذه السرعة، علما أن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية يخوضون خطوة احتجاجية تمثلت في مقاطعة بريد المديرية الإقليمية".

ولفت المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن "هذا الاستفسار حول كتاباتي الإعلامية ليس سوى امتداد للمضايقات التي تمارس ضدي والتي وصلت تهديدي بالتصفية الجسدية في رسالة إلكترونية.. بالتالي، فمصدر هذه المضايقات مصدر واحد وأترك اكتشافها للجهات المختصة، وأحمّل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية في أي ضرر قد يلحقني في القادم من الأيام"، يختم هذا المدرس.

يذكر أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأزيلال دعا إلى إضراب إقليمي مصحوب باعتصام إنذاري، يوم الأربعاء 10 أكتوبر الحالي أمام المديرية الإقليمية بأزيلال، تنديدا بما نعته بـ"الخروقات الكثيرة للمدير السابق ذكره، وتجاوزه لجميع القوانين والمساطر الإدارية وحدود صلاحياته"، على حد قول البيان نفسه.