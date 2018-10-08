24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجمعيات الأمازيغية بين النضال الثقافي والتدافع السياسي
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- السرطان يؤلم تكادة
- أوريد يدعو إلى طريقة جديدة لتدريس اللغة العربية
- كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي
كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي (5.00)
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
- الريسوني يرجح مؤامرة سياسية في "توريط يتيم واختفاء خاشقجي" - (139)
- قصر المرادية والملك محمد السادس .. الكراهية تنغص حياة بوتفليقة - (63)
- المغرب يضاعف واردات المشروبات الكحولية بمستويات غير مسبوقة - (59)
- قيادي جزائري: "لو كان الهواري بومدين يُعْبد لعبدته" - (53)
- مسيرة بالرباط تطالب بإنقاذ التعليم العمومي والعناية بأوضاع الأساتذة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التحسيس والصرامة يرافقان انطلاق القنص بوزان
افتتحت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم وزان موسم القنص الجديد برسم موسم 2018-2019، واتخذت حزمة من الإجراءات لحسن سير الموسم الجديد على مستوى المراقبة والمحافظة على الطرائد ومنازلها.
مراد الصعفدي، المدير الإقليمي للمياه والغابات، قال إنه جرى تذكير القناصين بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وحثهم على الاستغلال المعقلن للثروات الوحشية والتأكد مدى من احترام البرامج المتعاقد عليها التي تلتزم بها الجمعيات من خلال إيجار حق القنص وتشديد المراقبة في مختلف النقط بهدف الحفاظ على التوازن البيئي الإيكولوجي.
من جانبه، قال محمد عاطفي، رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بوزان، إن عملية تحسيس واسعة شملت المولعين بالصيد وجرى اتخاد تدابير احترازية لمراقبة مجالات حدود القنص بمختلف الجماعات التابعة له والتحقق من الحدود الترابية لمختلف محميات القنص، بما في ذلك المحميات الدائمة والثلاثية؛ قصد ضمان افتتاح الموسم في أجواء جيدة ومناخ مناسب مع تشديد المراقبة على المحميات التي تعرف قنصا عشوائيا بهدف حماية الثروة الوحيشية من الاستنزاف.