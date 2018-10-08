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التحسيس والصرامة يرافقان انطلاق القنص بوزان‎

التحسيس والصرامة يرافقان انطلاق القنص بوزان‎
أيوب صدور من وزان
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 07:51

افتتحت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم وزان موسم القنص الجديد برسم موسم 2018-2019، واتخذت حزمة من الإجراءات لحسن سير الموسم الجديد على مستوى المراقبة والمحافظة على الطرائد ومنازلها.

مراد الصعفدي، المدير الإقليمي للمياه والغابات، قال إنه جرى تذكير القناصين بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية وحثهم على الاستغلال المعقلن للثروات الوحشية والتأكد مدى من احترام البرامج المتعاقد عليها التي تلتزم بها الجمعيات من خلال إيجار حق القنص وتشديد المراقبة في مختلف النقط بهدف الحفاظ على التوازن البيئي الإيكولوجي.

من جانبه، قال محمد عاطفي، رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بوزان، إن عملية تحسيس واسعة شملت المولعين بالصيد وجرى اتخاد تدابير احترازية لمراقبة مجالات حدود القنص بمختلف الجماعات التابعة له والتحقق من الحدود الترابية لمختلف محميات القنص، بما في ذلك المحميات الدائمة والثلاثية؛ قصد ضمان افتتاح الموسم في أجواء جيدة ومناخ مناسب مع تشديد المراقبة على المحميات التي تعرف قنصا عشوائيا بهدف حماية الثروة الوحيشية من الاستنزاف.

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