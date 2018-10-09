توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الأطلسية.

ويرتقب أيضا انتشار سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات أو زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والسهول الغربية المجاورة والجنوب الشرقي والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا حيث الفرصة لنزول قطرات مطرية محلية في المناطق الوسطى والسهول الداخلية. وعدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي الغربي، وفوق الجنوب الشرقي، وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب فوق المنطقة الشرقية وغربية إلى شمالية بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسواحل والسهول الداخلية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و 29 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و 22 درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية ووالماس، وما بين 22 و 28 درجة شمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والسهول الشمالية والوسطى، والسواحل والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة داخل الغرب وسهول تادلة والرحامنة وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و 40 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.