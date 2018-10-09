جهة الشرق تعزز شراكتها مع "أوكستاني" الفرنسية

هسبريس من وجدة

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة نائبيه، خالد سبيع والطيب المصباحي، بزيارة عمل إلى جهة أوكستاني الفرنسية للمشاركة في ملتقى حول الجهات بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وقد أثنت رئيسة جهة أوكستاني، في مداخلة لها، على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، وكذا الشراكة التي تجمعها بمجلس جهة الشرق، معبرة عن طموحها للارتقاء بهذه الشراكة إلى ما هو أفضل.

وأضافت أن جهة أوكستاني تطمح إلى عقد اتفاقيات شراكة مع جهات إفريقية مختلفة، وأن هذه الشراكات سوف تمر عبر جهة الشرق، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تربطها اتفاقيات شراكة مع عدة جهات إفريقية.

وتعهدت رئيسة جهة أوكستاني بزيارة جهة الشرق رفقة مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لبحث سبل الاستثمار بهذه الجهة.

وتباحث رئيس جهة الشرق مع رئيسة جهة أوكستاني مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار، أشارت رئيسة جهة أوكستاني إلى تقديمها مختلف أوجه الدعم لمشروع مدرسة المهن البحرية، الذي برمجه مجلس جهة الشرق في مخطط برنامج التنمية الجهوي.

كما أبدت موافقتها على وضع فريق من الخبراء الفرنسيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة مشروع جهة الشرق الخاص بإنشاء منصة لدعم التعاونيات في عمليات الإنتاج والتسويق، تقدر قيمتها المالية بحوالي 20 مليار سنتيم، من أجل الاستفادة من تجربة منصات مونبوليي بجهة أوكستاني في مجال توطين التعاونيات والإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات بين تعاونيات الجهتين.

وفي مجال الاقتصاد الأزرق، تم الاتفاق بين رئيس جهة الشرق ورئيسة جهة أوكستاني على تقوية الرحلات البحرية بين ميناءي بني أنصار الناظور وميناء سات بفرنسا في المجال التجاري ونقل المسافرين.

وقد قام رئيس جهة الشرق ونائباه بزيارة القنصلية العامة المغربية بمدينة تولوز الفرنسية، حيث تم استقبالهم من طرف القنصلة.