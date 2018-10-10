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جامعة محمد الأول تتألق في مجال العلوم الكيميائية

جامعة محمد الأول تتألق في مجال العلوم الكيميائية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 07:13

مع انطلاق الدخول الجامعي الجديد، وبعد تألقها هذه السنة وتصنيفها الأولى عربيا وإفريقيا في ميدان الفيزياء، تألقت جامعة محمد الأول في مجال الكمياء، حيث تم إدراج المجلة المغربية للكيمياء، التي يشرف عليها الأستاذ بلخير حموتي، ضمن قاعدة البيانات العالمية "سكوبوس" (scopus)، التي سبق قبولها على الشبكة العلمية العالمية "تومسون رويترز".

وأشاد رئيس المجلة المغربية للكمياء بالمجهودات المبذولة من طرف أعضائها وأساتذة جامعة محمد الأول، وعلى رأسهم رئيس الجامعة، وكذا طاقم المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني "الذي يحرص أشد الحرص على جعل المنصة العلمية للمجلات الإلكترونية ذات فعالية عالية تستجيب لحاجيات الباحثين من خلال نشر آخر الأبحاث العلمية".

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