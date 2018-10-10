توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة محملة بأمطار أو زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة برعد، وذلك فوق كل من المناطق الوسطى، وسوس، وجبال الأطلس، والسهول الغربية المجاورة لها، والريف، وغرب الساحل المتوسطي، والسايس، وجنوب المنطقة الشرقية، والسهول الشمالية، ومنطقة طنجة.

وستكون السماء غائمة في أغلب الأوقات، مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالجنوب الشرقي للمملكة، وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الجنوب الغربي بكل من المناطق الوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية ووالماس، وما بين 15 و22 درجة بهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل والسهول الداخلية وسوس وشمال الأفاليم الجنوبية، وما بين 23 و29 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و33 درجة بداخل منطقتي الغرب والشاوية وسهول تادلة والرحامنة وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و37 درجة بأقصى بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطانطان، وقليل الهيجان بباقي السواحل.