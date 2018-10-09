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كُتّاب وآراء
استنفار أمني ودبابات عسكرية "تجتاح" المحمدية
اجتاحت دبابات عسكرية بعض أحياء مدينة المحمدية، من قبيل حي النهضة وحي السلام، حيث انتشرت مدرعات وأسلحة ثقيلة في بعض مناطق "عاصمة الزهور"، فضلا عن استنفار أمني أثار فضول سكان وزوار المدينة.
اجتياح الدبابات والعتاد الحربي للمحمدية، تقول مصادر هسبريس لا يتعلق بحرب عسكرية محتملة أو مواجهة لمجموعات مسلحة، فالأمر يهم فيلما سينمائيا أجنبيا ضخم الإنتاج تجري وقائعه في مدينة الزهور.
ودفع تصوير مشاهد من الفيلم بأفراد الأمن إلى العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذا العمل السينمائي الذي يوصف بالضخم، من خلال وضع حواجز حديدية لمنع المرور في بعض الشوارع الرئيسية بأحياء المدينة.