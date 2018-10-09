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طوابع بريدية تخلّد "وجدة عاصمة الثقافة العربية"

طوابع بريدية تخلّد "وجدة عاصمة الثقافة العربية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 23:50

نظمت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة، بشراكة مع مؤسسة بريد المغرب، اليوم الثلاثاء بمدينة وجدة، حفل إزاحة الستار عن الطوابع البريدية المخلدة لحدث وجدة عاصمة الثقافة العربية.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن "الوزير اعتبر أن إصدار أربعة طوابع بريدية مخلدة لحدث وجدة عاصمة الثقافة العربية يعد حدثا ثقافيا بالغ الأهمية في سجل التظاهرات الثقافية الاستثنائية التي عرفتها مدينة وجدة الألفية، والتي من شأنها تأريخ وحفظ ذاكرة الأجيال المتعاقبة وهويتها".

وأضاف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، حسب البلاغ ذاته، "أنه بعد مرور نصف سنة على انطلاق فعاليات وجدة عاصمة الثقافة العربية، عرفت المدينة حركية ثقافية غنية ومتنوعة، إذ بلغ عدد الأحداث الثقافية المنظمة، ما بين البرنامج الرسمي والبرنامج الموازي، ما يقارب 90 حدثا، والعدد الإجمالي للأنشطة المبرمجة بمناسبة هذه الأحداث يقارب 300 نشاط".

وجاء في ختام البلاغ أن "الوزير أكّد على أن تنظيم هذا المعرض يعتبر فرصة استثنائية لإطلاع سكان الجهة الشرقية على مجموعات الطوابع البريدية النادرة على صعيد الدول العربية، خصوصا المحترفات التي ستمكن شريحة كبرى من الأطفال والشباب من التعرف على مراحل إعداد الطوابع البريدية وعلى قيمتها التاريخية كتراث مادي وحضاري وإنساني".

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