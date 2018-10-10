تحذير من رياح وزخات قوية بمناطق من المملكة

هسبريس - و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الأربعاء، تتواصل إلى غاية السابعة مساء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم القنيطرة والعرائش والفحص -أنجرة، وسلا وسيدي سليمان وطنجة-أصيلة.

كما يعني التوقع نفسه أقاليم اكادير-اداوتنان والحوز والحسيمة، وأزيلال وبني ملال وبرشيد والدار البيضاء والدريوش، والرشيدية والصويرة وفكيك وانزكان-أيت ملول، والخميسات ومديونة والمحمدية والنواصر، وأسفي وتارودانت.

ويرتقب أيضا هبوب رياح قوية، سرعتها بين 60 و85 كيلومترا في الساعة بأقاليم الجديدة والرشيدية والصويرة وفكيك، وورزازات وأسفي وسيدي بنور، وتازة وزاكورة.