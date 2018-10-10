24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/10/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت
- المقهى الثقافي "لحظات طنجة" .. تاريخ ومزارٌ لشخصيات عالمية
- في استشكال "حوار الحضارات"
- الماء .. من تطوير العرض إلى تدبير الندرة
- العدالـــة وســـؤال الثــقـــــة
- "حراك الريف" يوصل الزفزافي إلى الدور النهائي لـ"جائزة ساخاروف" - (100)
- الملك يجمع الوزراء لمناقشة ميزانية الدولة واتفاقية مكافحة الفساد - (77)
- أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت - (74)
- أوروبا تُصادم المغرب والبوليساريو في جولات اتفاق الصيد البحري - (60)
- مناهضو الإعدام يتشبثون بوقف تنفيذ "عقوبة الموت" في المغرب - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تحذير من رياح وزخات قوية بمناطق من المملكة
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 11:40
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الأربعاء، تتواصل إلى غاية السابعة مساء بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم القنيطرة والعرائش والفحص -أنجرة، وسلا وسيدي سليمان وطنجة-أصيلة.
كما يعني التوقع نفسه أقاليم اكادير-اداوتنان والحوز والحسيمة، وأزيلال وبني ملال وبرشيد والدار البيضاء والدريوش، والرشيدية والصويرة وفكيك وانزكان-أيت ملول، والخميسات ومديونة والمحمدية والنواصر، وأسفي وتارودانت.
ويرتقب أيضا هبوب رياح قوية، سرعتها بين 60 و85 كيلومترا في الساعة بأقاليم الجديدة والرشيدية والصويرة وفكيك، وورزازات وأسفي وسيدي بنور، وتازة وزاكورة.