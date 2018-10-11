توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة حيث الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا فوق منطقة طنجة والريف وغرب الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة في أغلب الأوقات بالواجهة المتوسطية والسهول الواقعة شمال آسفي والأطلس الكبير والمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات مطرية أو زخات متفرقة، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق السواحل الجنوبية من المحتمل أن تكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو الغرب، وأحيانا متقلبة بجميع ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 26 و31 درجة بالسهول الداخلية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.