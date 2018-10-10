الأميرة للا حسناء تزور واحة نخيل وسط مراكش

إبراهيم مغراوي

زارت الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أمس الثلاثاء، موقعين مهمين بواحة نخيل مراكش، يمثلان مرحلتين من العمل الذي تم القيام به إلى حد الساعة في إطار البرنامج الرامي إلى حماية الواحة وتنميتها.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش، الذي انطلق سنة 2007، توقفت خلالها الأميرة المذكورة في البداية بإحدى بقع الواحة الفلاحية، حيث التقت فلاحي القطاع الشمال الغربي، الذين ينتمون إلى 49 أسرة مستفيدة من برنامج نموذجي في مجال الزراعة الإيكولوجية، أطلقته المؤسسة نفسها وتشرف على تنفيذه جمعية "أغريسود" الدولية ومؤسسة "ونورسيز"، بتمويل من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.

وقامت الأميرة للا حسناء بعد ذلك بزيارة حوض تخزين مياه السقي، الذي يندرج في سياق حلقة أساسية في نظام نموذجي وفريد من نوعه لسقي شتائل النخيل الجديدة بالمياه المعالجة في محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مراكش.

يذكر أن برنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش يشكل محورا هاما يتعلق بتحسيس الساكنة المحلية وإشراكها في تنمية الفضاء الذي ستصير مسؤولة عن صونه وحمايته.