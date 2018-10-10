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الرئيسية | جهات | الأميرة للا حسناء تزور واحة نخيل وسط مراكش

الأميرة للا حسناء تزور واحة نخيل وسط مراكش

الأميرة للا حسناء تزور واحة نخيل وسط مراكش
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:05

زارت الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أمس الثلاثاء، موقعين مهمين بواحة نخيل مراكش، يمثلان مرحلتين من العمل الذي تم القيام به إلى حد الساعة في إطار البرنامج الرامي إلى حماية الواحة وتنميتها.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش، الذي انطلق سنة 2007، توقفت خلالها الأميرة المذكورة في البداية بإحدى بقع الواحة الفلاحية، حيث التقت فلاحي القطاع الشمال الغربي، الذين ينتمون إلى 49 أسرة مستفيدة من برنامج نموذجي في مجال الزراعة الإيكولوجية، أطلقته المؤسسة نفسها وتشرف على تنفيذه جمعية "أغريسود" الدولية ومؤسسة "ونورسيز"، بتمويل من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط.

وقامت الأميرة للا حسناء بعد ذلك بزيارة حوض تخزين مياه السقي، الذي يندرج في سياق حلقة أساسية في نظام نموذجي وفريد من نوعه لسقي شتائل النخيل الجديدة بالمياه المعالجة في محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مراكش.

يذكر أن برنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش يشكل محورا هاما يتعلق بتحسيس الساكنة المحلية وإشراكها في تنمية الفضاء الذي ستصير مسؤولة عن صونه وحمايته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - casawi الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:16
بادرة طيبة من الأميرة للحفاظ على المساحات الخضراء اللتي اجتاحها اخطبوب العقار مدينة مراكش هي المدينة 2 اللتي أحبها بعد مدينتي الدار البيضاء حيث أصبحت دون طبيعة حقيقية اللتي يحتاجها الإنسان للترويح على النفس شكرا لكل من يزرع ولو شجرة
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-23
2 - mwaten Maghribi الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:17
اللهم بارك في الأسرة العلوية المقدسة الشريفة و طٓول مقامها و اجعلها خيرا على الأمة المغربية و العالمية..لله ينصر سيدنا...و عاش الملك
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-25
3 - Peace الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 19:34
حفظ الله الجليلة الاميرة للا حسناء و اطال الله عمرها و سدد خطاها. فعلا هذا مشروع جيد جدا و نمودجي يمكن تعميمه على كل جهات المملكة ان شاء الله تعالى و بالتوفيق. و نشكر الاميرة جزير الشكر على التزامها بالحفاظ على البيئة.
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-6
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