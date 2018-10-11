الاتحاديون "ينقلبون" على رئيسهم في الحاجب

هسبريس من مكناس

بعد "الزلزال" التنظيمي الذي ضرب حزب العدالة والتنمية بدائرة إقليم إفران، بسبب استقالة عدد من المستشارين والمنخرطين من الكتابة الإقليمية، يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يرأس جماعة أيت يعزم القروية، التابعة لدائرة الحاجب، اضطرابا تنظيميا، بلغ مداه إلى حد التماس "استقالة رئيس الجماعة" خلال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت يوم الثلاثاء.

وكشف مستشار جماعي، في تصريح لهسبريس، أن ملتمس تقديم الرئيس لاستقالته من رئاسة المجلس الجماعي وقّع عليه 18 مستشارا المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي، من بينهم نواب للرئيس، فضلا عن مستشارين في المعارضة.

وقال المستشار الجماعي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "جلسة التصويت على الملتمس شهدت تخاذل بعض المستشارين من الذين وقعوا العريضة، كما رفض بعضهم إدراج نقطة الاستقالة في محضر رسمي".

وأضاف المتحدث، المنتمي لأحد مكونات المعارضة، أن "المستشارين التزموا بمضمون الفقرة الأولى من المادة 70 من القانون التنظيمي 14.113، ووقعوا عريضة بثلاثة أرباع مكونات المجلس، لكن تراجع البعض أفشل عملية التصويت".

وبخصوص أسباب توقيع عريضة تنحية رئيس جماعة أيت يعزم، أوضح المستشار الجماعي ذاته أن الأمر يتعلق بـ"تعثر مشاريع تأهيل البلدة"، وعلى رأسها مشروع قناة الصرف الصحي، وشبكة الربط الكهربائي، وأوراش أخرى لها علاقة بتجزئة سكنية مستحدثة وبتنمية المنطقة ككل.

وحاولت هسبريس ربط الاتصال بالحسين العمراوي، رئيس جماعة أيت يعزم، لمعرفة وجهة نظره في الملتمس الذي أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية بشأن طلب استقالته، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.