اتهام عضو بجماعة ترابية ضواحي تنغير بالابتزاز

هسبريس من تنغير

تعيش الجماعة الترابية أيت سدرات السهل الغربية، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، في الأيام الأخيرة، على صفيح ساخن، بعد تقديم 15 عضوا استقالتهم منها، مع توجيه أصابع الاتهام إلى أحد نواب الرئيس، والذي يشتغل في الوقت نفسه كرئيس لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة، بكونه "يبتزهم ماليا".

وحسب إشهادين موقعين من طرف المدعوين مصطفى أيت حدو، ومحمد اجواو، العضوين بالجماعة ذاتها، فإن المسؤول المكلف بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تنغير طلب منهما التوسط له لدى رئيس الجماعة المذكورة ليدفع له 30 مليون سنتيم مقابل عدم تقديم ملتمس ضده من أجل إقالته.

ولفت الموقعان على الإشهادين، اللذين تتوفر هسبريس على نسخة منهما، إلى أن المسؤول "المتهم"، وبعد رفضهما، عرض عليهما جزءا من المبلغ إذا نجحا في الوساطة، موردين أنهما رفضا العرض الثاني، فواجههما المعني بالأمر بأنه "سيحرم دوائرهما الانتخابية من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وفق الوثيقتين المذكورتين.

محمد ريفقي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، ونائب رئيس الجماعة الترابية لأيت سدرات السهل الغربية، أوضح في تصريح لهسبريس أن ما تمت الإشارة إليه في الإشهادين المقدمين ضده لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن "تقديمه ملتمس إقالة الرئيس في وقت سابق وتقديم استقالته رفقة عدد من الأعضاء حرك الطرف الآخر، قصد التشويش".

المسؤول ذاته لفت إلى أن "ما تم الترويج له من قبل الطرف الآخر لا يمت للحقيقة بأي صلة، والهدف منه هو النيل منه، ومحاولة إرغامه على التراجع عن استقالته التي وضعها رفقة 14 عضوا آخرين لدى الرئيس والعامل"، مشيرا إلى أنه مقتنع بقرار استقالته من المجلس، ومبرزا أنه "على أتم الاستعداد للاستماع إليه من طرف اللجان المختصة لإعطاء وجهة نظره في التهم الموجة إليه والأسباب والخبايا"، وفق تعبيره.