24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. أغنية "فبلادي ظلموني" بالملاعب تعيد "الشعارات الثورية" إلى الواجهة (5.00)

  2. باحثة تربط "أحداث جرادة" بغياب المسؤولية الاجتماعية للشركات (5.00)

  3. أطر صحية تطلب إنقاذ المستشفيات من "السكتة القلبية" في المملكة (5.00)

  4. مع البروفيسور ادوارد سعيد في الاستشراق (5.00)

  5. هل يلبي المغرب والبوليساريو طلب تبادل زيارات تندوف والعيون؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مخالفات الرادار تُغضب وكلاء لكراء السيارات

مخالفات الرادار تُغضب وكلاء لكراء السيارات

مخالفات الرادار تُغضب وكلاء لكراء السيارات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:41

استنكرت جمعية حصن مراكش ما يتعرض له أرباب ومسيرو وكالات كراء السيارات بالمغرب بصفة عامة، وفي جهة مراكش أسفي بصفة خاصة، من أحكام غيابية متعلقة بمحاضر تجاوز السرعة القانونية المسجلة بالرادارات الثابتة بمختلف ربوع المملكة، متضمنة إشعارات أداء غرامات مالية تتجاوز 4000 درهم.

وأكدت هذه الهيئة، في بيان استنكاري توصل به هسبريس، أن "هذا التصرف من شأنه عرقلة السير العادي للوكالات وتدبيرها المالي"، واعتبرته "ضربا في القيم المؤسساتية من خلال تعليق أخطاء مؤسسة دستورية على جدران المقاولات الصغيرة والمتوسطة".

وأعربت الوثيقة المذكورة عن أسف الهيئة المشار إليها، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بضرورة "التعجيل بإصدار النسخة المعلوماتية الفورية للبرنامج المتفق عليه في آخر اجتماع (17 شتنبر) لأعضاء الجمعية وممثلي الوزارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - hicham الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:59
مطلب منطقي. واحد يكري سيارة ب 300 درهم و يرتكب مخالفة ب 500 أو 700 درهم ثم تحتسب على حساب الوكالة !!!! يجب تفعيل الإشعار الفوري بالمخالفة و وإثبات وضعية المركبة عند إعادتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عزيز الخميس 11 أكتوبر 2018 - 11:01
مشكلة هادي دابا الا بغيتي تعطي سيارتك شي واحد هو ايدير المخالفة ونتا اتخلص قانو ن في شي شكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.