مخالفات الرادار تُغضب وكلاء لكراء السيارات

إبراهيم مغراوي من مراكش

استنكرت جمعية حصن مراكش ما يتعرض له أرباب ومسيرو وكالات كراء السيارات بالمغرب بصفة عامة، وفي جهة مراكش أسفي بصفة خاصة، من أحكام غيابية متعلقة بمحاضر تجاوز السرعة القانونية المسجلة بالرادارات الثابتة بمختلف ربوع المملكة، متضمنة إشعارات أداء غرامات مالية تتجاوز 4000 درهم.

وأكدت هذه الهيئة، في بيان استنكاري توصل به هسبريس، أن "هذا التصرف من شأنه عرقلة السير العادي للوكالات وتدبيرها المالي"، واعتبرته "ضربا في القيم المؤسساتية من خلال تعليق أخطاء مؤسسة دستورية على جدران المقاولات الصغيرة والمتوسطة".

وأعربت الوثيقة المذكورة عن أسف الهيئة المشار إليها، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بضرورة "التعجيل بإصدار النسخة المعلوماتية الفورية للبرنامج المتفق عليه في آخر اجتماع (17 شتنبر) لأعضاء الجمعية وممثلي الوزارة".