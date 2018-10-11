مديرية التعليم تستمع إلى مطالب تلاميذ آيت باها

رشيد بيجيكن من آيت باها

أوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باشتوكة آيت باها أنه على إثر احتجاج تلاميذ وتلميذات الثانوية التأهيلية آيت باها، يوم الإثنين الماضي، بسبب مشكل وقع بين حارس الأمن الخاص بباب المؤسسة وبعض التلاميذ، "انتقل المدير الإقليمي إلى المؤسسة، رفقة رئيس مصلحة الشؤون التربوية ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة"، حيث "تم عقد اجتماع تواصلي مباشر مع التلاميذ المحتجّين، واستمع المسؤول الإقليمي إلى اقتراحاتهم". وأضافت أن التلاميذ أوقفوا بعد ذلك احتجاجهم وولجوا قاعات الدرس.

ووفق بلاغ صادر عن المديرية، توصلت به هسبريس، فقد "شملت محاور اجتماع المدير الإقليمي مع تلاميذ المؤسسة مجموعة من النقط/ المطالب، كما جرى التداول في الحلول حسب ما تسمح به الضوابط القانونية، ثم بعد ذلك عقد اجتماع مع هيئة الإدارة والتدريس، ذكر خلاله المدير الإقليمي بالواجبات والحقوق، مع تأكيده على ضرورة الانخراط والمساهمة في حل مشاكل المؤسسة والتدخل الاستباقي من أجل ضمان توفير الظروف المثلى للتحصيل الدراسي والإيواء والإطعام بالقسم الداخلي".

ونفت مصادر من داخل المديرية ذاتها أن تكون للتلميذة ابنة باشا المدينة أي علاقة بتأجيج غضب التلاميذ، رافضة "ما تم ترويجه بخصوص تفضيل بنت الباشا واستفادتها من امتيازات أو ما شابه ذلك أو تساهل في الولوج المتأخر إلى المؤسسة أو نيلها معاملة خاصة داخل الثانوية، بل تحرص المديرية، ومعها الوزارة المعنية، على تنفيذ التوجيهات الملكية في ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي، بغض النظر عن جنسهم أو موقعهم الاجتماعي".