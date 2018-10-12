توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب بجل مناطق البلاد، كما ستتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل قرب السواحل.

وستهب الرياح من الشمال الشرقي ضعيفة إلى معتدلة جنوب وجنوب شرق البلاد، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 16 و21 درجة بشمال ووسط جنوب شرق البلاد وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات والسواحل والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 28 و32 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.