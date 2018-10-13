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توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم السبت بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 13 أكتوبر 2018 - 06:35

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس حارا نوعا ما بأقصى جنوب المملكة، مع أجواء مستقرة ومرور سحب من الأجواء العليا بمعظم أنحاء المملكة، وأمطار خفيفة خلال الليلة القادمة بالشمال الغربي للمملكة.

كما ستتشكل كتل ضبابية وبعض السحب المنخفضة بالسواحل والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية خلال الليل والصباح، وقد تستمر خلال النهار، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة ومن الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الغربي إلى جنوبية بالقرب من السواحل الأطلسية بالشمال، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 16 و21 درجة بالسواحل والسهول الأطلسية والسهول الداخلية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بداخل سوس وأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالسواحل والمنطقة الشرقية، وما بين 29 و35 درجة بالسهول الأطلسية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وسايس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و39 درجة بداخل الشياظمة وسوس وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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