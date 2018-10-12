طلبة يحتجون على "الطوبيسات" ويطالبون بالكرامة

هسبريس - عبد الإله شبل

تسببت حافلات النقل الحضري بكل من المحمدية، سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وإقليم بنسليمان، في حالة احتقان وغليان واسعة هذه الأيام، لا سيما أمام الكليات المتواجدة بمدينة المحمدية.

وقرر الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمدينة المحمدية، إلى جانب الموظفين المتضررين من النقل، الدخول في احتجاج أمام مقر عمالة إقليم بنسليمان، الجمعة، تنديدا بما أسموه "التعسف المستمر من طرف شركة (لوكس بيس) التي تؤمن الخط الرابط بين المدينتين".

وطالب العشرات من الطلبة، في وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر عمالة بنسليمان، بضرورة توفير عدد كاف من حافلات النقل الحضري، وتقديم خدمة لائقة، لا سيما وأن معظم الحافلات توجد في حالة ميكانيكية مهترئة.

وعبر الطلبة عن رفضهم للطريقة التي تتعامل بها شركات النقل الحضري، وعلى رأسها "مدينة بيس" التي أوشك عقدها مع مجلس جماعة الدار البيضاء على الانتهاء، وشركة "لوكس بيس"، وطالبوا بضرورة توفير وسائل نقل تليق بهم وتحترم كرامتهم.

وأدت الحالة الميكانيكية للحافلات التي باتت مهترئة وتعرف أعطابا مستمرة تنتج عنها توقفات متكررة في الطريق قبل الوصول إلى خط النهاية، إلى جانب الحرائق التي تشهدها بين الفينة والأخرى، إلى احتجاج الطلبة والمواطنين، مطالبين بتجويد هذه الخدمة.

من جهة أخرى، وجد بعض الموظفين والعاملين الذين يقصدون الدار البيضاء كل صباح عبر "الكيران" أنفسهم خلال اليومين الماضيين مضطرين إلى الاعتماد على سيارات الأجرة من أجل الوصول إلى مقرات عملهم، بعدما دخل أصحاب حافلات النقل العمومي في إضراب.

واحتج أصحاب حافلات النقل العمومي أمام مقر محطة القطار، وإلى جانبهم عدد من المواطنين الذين يستعملون هذه الوسيلة بشكل يومي، والذين باتوا يتأخرون في الوصول إلى مقرات عملهم، ناهيك على اضطرارهم إلى استعمال سيارات الأجرة الصغيرة للوصول إلى المحطة؛ ما أدى إلى فوضى وتدخل القوات العمومية لفض الاحتجاج الذي انخرطت فيه بعض العاملات.