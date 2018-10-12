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ساجد يعقد جلسة عمل لتطوير التكوين في الطيران‎

ساجد يعقد جلسة عمل لتطوير التكوين في الطيران‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 21:49

عقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جلسة عمل بمطار بنسليمان تتعلق بتطوير منظومة التكوين المهني في مجال الطيران.

وحضر هذا اللقاء مدير ديوان الوزير، والمدير العام للطيران المدني ومساعدوه، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات ومساعدوه، وممثل الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، ومدير أكاديمية محمد السادس للطيران المدني، ومدير مطار بنسليمان، وممثلو المكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية المغربية، وأطر هذه المديريات.

وتحدث ساجد في كلمته على ضرورة تعزيز التكوين وتطويره في قطاع الطيران المدني، وفتح آفاق جديدة لتلبية حاجيات الشباب التكوينية وملاءمتها مع المعايير الدولية.

وأشار ساجد إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها القطاع في سوق الشغل، وكذا الإمكانيات البشرية والتقنية التي يجب الاشتغال على دعمها وتطويرها، حاثا على ضرورة بذل كل الجهود لمواكبة التطور السريع الذي يعيشه قطاع الطيران المدني.

وجاء هذا الاجتماع من أجل الاطلاع على التكوين المهني في الطيران المدني وكيفية تطويره، وخلق فرص للشباب للاستفادة من تكوينات هذا القطاع واندماجهم في سوق الشغل، خاصة وأن مجال الطيران المدني يعتبر سوقا واعدا ومجالا حيويا ومشغلا، وميدانا ينتج كفاءات وطنية ودولية قادرة على الاندماج والابتكار.

بعد ذلك، قام الوزير بزيارة تفقدية إلى المدرسة الخاصة للتكوين في مهن الطيران حيث اطلع على ظروف سير الدراسة والتكوين، والبرامج المسطرة لهذا الغرض، سواء النظرية أو التطبيقية، وتعرف كذلك على الامكانات اللوجستيكية والتقنية للمعهد.

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