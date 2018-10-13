مستثمرون ومصدّرون بالجهة الشرقية يلتئمون بالناظور‎

هسبريس من الرباط

استجابة لدعوة من المكتب الإداري لائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، التقى عدد من المستثمرين والمصدرين، بأحد فنادق مدينة الناظور، من أجل "الحوار ووضع أسس التعاون الاقتصادي بينهم وبين باقي المستثمرين بمختلف مناطق الجهة الشرقية".

وافتتح أحمد محاش، أحد المنظمين، المناسبة بالترحيب وتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح اللقاء، معربا عن أمله في أن يعود التواصل بين المستثمرين والمصدرين بالنفع على الجهة الشرقية.

أما مصطفى بوحلالة، رئيس الائتلاف، فأشار إلى النقط الواردة في جدول أعمال اللقاء، مركّزا على مكسب الحظيرة الصناعية بمدينة الناظور، ومشدّدا على أهمية العمل الجمعوي في تنمية الاستثمار، ودوره في تسريع حل المشاكل المتعلقة بالميناء وغيرها من العقبات.

وعرف اللقاء مشاركة عدد المستثمرين الذين عملوا على طرح مجموعة من الأفكار بناء على تجاربهم في الأنشطة الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني والدولي، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية التعاون مع الائتلاف من أجل التقدم.