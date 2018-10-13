ضعف المحصول والاحتكار يرفعان ثمن "الشريحة"

هسبريس من فاس

في سابقة من نوعها، تجاوز سعر فاكهة "الشريحة" بأسواق الشمال عتبة 70 درهما للكيلوغرام الواحد، في وقت لم يكن ثمن التين المجفف يتعدى سعر 30 إلى 40 درهما في المواسم الماضية.

تجار من جماعة مرنيسة، على الحدود مع إقليم الحسيمة، أكدوا لهسبريس أن ثمن "الشريحة" في أسواق إقليم تاونات تعدى سقف 70 درهما، وفي أسوأ الأحوال يتراوح بين 60 و70 درهما، خصوصا "الشريحة" البيضاء، التي يجيد الفلاحون تثبيتها في "عقد" يشبه حبات سبحة.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع ثمن "الشريحة"، وتزايد الطلب عليها، خلق رواجا اقتصاديا هائلا؛ ذلك أن قنطار "كرموس مجفف" يعادل مبلغ 7 آلاف درهم، في وقت لم يكن يتعدى سقف ألف وخمسمائة درهم مطلع الألفية الثالثة، ما ينعكس إيجاباً على الدخل الفردي للأسر البسيطة في القرى والحواضر.

وأرجع فلاحون بقرية بني وليد، نواحي تاونات، سبب ارتفاع ثمن "الشريحة"، إلى ضعف المحصول من جهة، وارتفاع الطلب الخارجي من جهة ثانية، إذ ينشط عدد من التجار بين أسواق الشمال ومدن مراكش والدار البيضاء وفاس، يروجون بضاعتهم أو يقومون بتخزينها في انتظار ارتفاع ثمنها بالأسواق الداخلية.

جدير بالذكر أن إقليم تاونات يحتفي بمهرجان وطني للتين، ينظم بشراكة مع المجالس الجماعية وعمالة تاونات، وعدد من الشركاء، لتسليط الضوء على شجر التين، ودوره في ضمان استمرارية الإرث التاريخي، وتثمين سلسلة الإنتاج الوطني.