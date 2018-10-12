ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

تسلمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاونات الوحدة المدرسية الركيبة، التابعة لمجموعة مدارس عين باردة بجماعة البيبان، كهبة من ديوان ولي عهد أبو ظبي، بعد هدمها وإعادة بنائها من جديد.

وتم إنجاز هذا المشروع بكلفة إجمالية قاربت ثلاثة ملايين درهم مغربي، بمبادرة من جمعية قدماء تلاميذ مدرسة عين باردة وبعض الغيورين على المنطقة، وبتعاون مع عمالة إقليم تاونات والمديرية الإقليمية بتاونات والمجلس الجماعي للبيبان.

وحسب بلاغ صادر عن مديرية تاونات، توصلت هسبريس بنسخة منه، فقد "أشرف ممثلون عن إدارة ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي بالرباط، بدوار الركيبة، على تسليم مشروع مدرسة عين باردة بالجماعة الترابية البيبان، بعد استيفاء جميع ملاحظات الاستلام الابتدائي من المقاولة المكلفة".

وجرت عملية تسليم هذه المؤسسة التعليمية، التي أكدت مديرية تاونات أنها شيدت "بمواصفات جد متميزة"، بحضور رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاونات، ورئيس المجلس الجماعي للبيبان، وأعضاء عن جمعية قدماء تلاميذ مدرسة عين باردة، وآباء التلاميذ، وممثل السلطة المحلية، ومدير مجموعة مدارس عين باردة، وفعاليات من المجتمع المدني.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن "مديرية تاونات بإنجاز هذا المشروع، تكون قد فتحت ورشا كبيرا يخص الشراكة الفاعلة، التي تنقل قطاع التعليم إلى مستوى أفضل من حيث بنية الاستقبال، وتحسين الفضاءات، والرفع من جودة التعليم".

وأبرزت مديرية تاونات أن إنجاز هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية لإعطاء دفعة قوية لقطاع التربية والتكوين، وفي إطار تشجيع أعمال الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين، ومساهمة كافة الأطراف والمتدخلين في الشأن التعليمي لتحسين شروط وجودة التمدرس بإقليم تاونات، وتعزيزا لروح الأخوة والتعاون التي تميز العلاقات الإماراتية المغربية.