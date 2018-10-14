آلاف المستفيدين من حملة طبية بمشفى الزهراوي

هسبريس من وزان

أجريت بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، بمدينة وزان، 155 عملية جراحية كما استفادت ساكنة مهمة من مختلف الجماعات الترابية من 5275 استشارة طبية، شملت 2969 استشارة طبية عامة، و1440 استشارة طبية متخصصة، وذلك خلال حملة طبية جراحية.

المبادرة نظمتها المديرية الجهوية للصحة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة في المندوبية الإقليمية للصحة بوزان، بشراكة مع السلطات الإقليمية والمنتخبة، وبتعاون مع الجمعية الطبية للمساعدة على التنمية بين لوفيرن والمغرب "AMDAM" تحت شعار: "معا من أجل خدمات صحية للجميع".

واستفاد الآلاف من المواطنين والمرضى المعوزين، الذين ينحدرون من مختلف الجماعات القروية التابعة لإقليم وزان، من فحوصات وكشوفات واستشارات طبية مختصة، في إطار تعزيز وتسهيل ولوج الساكنة المحلية إلى الخدمات الصحية الأساسية في الطب العام وتخصصات الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي وطب الأطفال وأمراض النساء والطب النفسي والأمراض التنفسية وطب العظام والمفاصل والقلب والشرايين، وغيرها من التخصصات الطبية.

وتوزعت الاستشارات الطبية المختصة التي استفادت منها شريحة واسعة على 297 استشارة مختصة في طب الأطفال، و417 في تخصص القلب والشرايين، و410 في طب الروماتيزم، و714 في طب الفم والأسنان، و50 استشارة في أمراض الجهاز التنفسي، و158 في طب النساء، و29 في طب الجلد، و27 استشارة في أمراض الجهاز الهضمي، و11 استشارة في الطب النفسي.

ووقف وراء النشاط الخيري طاقم طبي وتمريضي مكون من 55 إطارا من فرنسا إلى جانب أطباء اختصاصيين وممرضين مغاربة، كما عرف النشاط تجهيز المشفى الإقليمي بوزان بمجموعة من المعدات والمستلزمات البيوطبية.