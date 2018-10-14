هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد ، أن تنخفض درجات الحرارة بصفة ملحوظة بالسهول الشمالية الغربية، في حين سيبقى الطقس حارا نوعا ما بأقصى جنوب المملكة.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة بالسهول الأطلسية المتواجدة شمال آسفي وبمنطقة طنجة واللوكوس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وشمال المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس وسفوحها المجاورة حيث ستعطي قطرات مطرية أو زخات رعدية متفرقة ، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل الأطلسية الوسطى وبشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية غربية إلى غربية بمعظم الجهات الشمالية والوسطى للمملكة، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل والسهول الأطلسية والسهول الداخلية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بأقصى الجنوب . وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا بمعظم جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وما بين طنجة وطانطان وجنوب بوجدور.