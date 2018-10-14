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كُتّاب وآراء
"خطبة الجمعة" تجمع أئمة جهة بني ملال خنيفرة
احتضنت قاعة الاجتماعات بملحقة عمالة الفقيه بن صالح لقاء جهويا لفائدة خطباء الجمعة بجهة بني ملال خنيفرة، حول موضوع "خطبة الجمعة ودورها في إصلاح المجتمع"، بتنظيم من المجالس العلمية المحلية بالجهة.
وعرف اللقاء تقديم عروض علمية في مواضيع "الخطيب وترسيخ قيم المجتمع"، و"خطبة الجمعة: تقنية الإعداد وفنية الإلقاء"، و"شروط الخطيب الناجح المؤثر"، قبل أن يلقي أحد الأئمة والخطباء خطبة نموذجية أمام المشاركين في اللقاء.
وعن الهدف من اختيار خطبة الجمعة محورا للقاء الجهوي قال المنظمون: "المتتبع لحال المجتمعات قديما وحديثا يجد أنها بحاجة ماسة إلى الأنبياء والرسل ليبلغوا تعاليم الدين للناس، ثم إلى الدعاة والوعاظ والخطباء ليتعهدوا النفس البشرية بالنصح والتنبيه والتوجيه والإرشاد والبيان".
وأضاف المنظمون، وفق الأرضية التي اختيرت لتأطير اللقاء، أن "المتتبع لواقع خطبة الجمعة اليوم يجد أنها لم ترق بعد في عموم المساجد إلى المستوى المطلوب، ولم تؤد الوظيفة التي من أجلها شرعت على الوجه الأكمل، بل إن كثيرا من الخطب لا تلامس هموم الناس وانشغالاتهم، ولا تعالج كثيرا من الأمور التي تؤرق بالهم، ولا تخاطبهم على قدر عقولهم".
واعتبر المصدر ذاته أنه "من منطلق التباين الواقع بين خطبة الجمعة وبين الدور المنتظر منها أن تؤديه في إصلاح المجتمع، تعمل المجالس العلمية بالجهة على استعادة خطبة الجمعة وظيفتها الأساسية".
وتطرقت مداخلات المشاركين في اللقاء لمجموعة من النقط المندرجة ضمن محاور "أحكام خطبة الجمعة"، و"خطبة الجمعة بين الإعداد والإلقاء"، و"خطبة الجمعة وترسيخ القيم السامية في المجتمع"، و"شروط الخطيب الناجح المؤثر".