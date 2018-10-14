ممرضو التخدير والإنعاش ينتخبون السايسي رئيسا

أيوب صدور من وزان

عرفت مدينة الرباط انتخاب عبد الإله السايسي رئيسا جديدا للجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، عقب الجمع العام العادي السادس للجمعية، الذي كان تحت شعار "من أجل الحماية القانونية لممرضي التخدير"، والذي حضره أكثر من 60 عضوا من مختلف أقاليم وجهات المملكة.

وعرفت المناسبة إصدار توصيات كانت بمثابة خارطة طريق لتسهيل مهمة المكتب الجديد المنتخب تحت إشراف اللجنة المنظمة لانتخابات تشكيل المكتب الإداري والتنفيذي.

وتعهد الرئيس الجديد للجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش بترجمة التوصيات التي خلص إليها النقاش داخل الجمع إلى برنامج عام للمكتب الجديد، إضافة الى انتخاب مجلس إداري يعمل على مساندة المكتب الجديد عبر نقاشات إيجابية ومختلفة حول المسؤولية القانونية بهدف التوعية والحماية، في ظل مستقبل مجهول لممرض التخدير، الذي يوجد بين سندان الإدارة ومطرقة القانون.

كما وعد الرئيس الجديد بتنظيم ورشات جهوية وأخرى وطنية بخصوص انشغالات الشغيلة، من تكوين وتكوين مستمر، كحق مشروع لتجويد العلاجات المقدمة إلى المواطن، مع العمل على رفع مطالب بإصدار مراسيم تطبيقية للقانون المنظم لمهنة التخدير والإنعاش، لاسيما في ظل النتائج التي أبانت عن مشاكل النقل الصحي واختلالاته، التي وصفها بـ"العميقة".

وأسفر الجمع العام عن انتخاب عبد الإله السايسي رئيسا ومهاجر محمد نائبا له، وبلال بعيري كاتبا عاما وسفيان البيداوي نائبا له. وأوكلت مهام أمانة المال إلى فاطمة الزهراء صاليح، وينوب عنها مستور محمد، فيما جرى انتخاب خديجة الحيمر وريم ادجو ويونس مرجي ومريم شراهة وزكرياء التعباني مستشارين.