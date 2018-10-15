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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين ، أن يكون الطقس نسبيا حارا بأقصى جنوب المملكة.
وسيلاحظ مرور سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل وذلك خلال الصباح والليلة الموالية ، مع سماء غائمة جزئيا قد تعطي أمطارا وزخات رعدية خلال الليلة الموالية فوق منطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس والسواحل الواقعة شمال الجديدة والواجهة المتوسطية.
وسيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلة غائمة خلال النهار بالشمال وقليلة السحب بباقي المناطق .
وستهب الرياح معتدلة غربية بمعظم الجهات الشمالية ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة بباقي المناطق .
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات والهضاب ، وما بين 12 و18 درجة بالشمال والوسط وبالمنطقة الشرقية ، وما بين 19 و24 درجة جنوب البلاد.
أما درجات الحرارة العليا فستتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والمنطقة الشرقية والمرتفعات وبالقرب من السواحل ، وما بين 25 و30 درجة بالوسط والجنوب-الشرقي ، وما بين 30 و35 درجة شمال الأقاليم الصحراوية وما بين 35 و40 بأقصى الجنوب.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.