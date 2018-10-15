قرار وزاري يهدد بتشريد 130 عاملا بعين الذياب

هسبريس – محمد لديب

توصلت أربع مجموعات وشركات استثمارية بكورنيش الدار البيضاء بمراسلة من وزارة التجهيز، عبر السلطة المحلية لمنطقة عين الذياب، تطلب فيها من أصحابها إخلاء مركباتهم السياحية والترفيهية.

وتسبب هذا القرار، الذي توصل به ممثلو المجموعات الأربع مساء أمس السبت على الساعة الخامسة مساء، في بث حالة من التوجس وسط 130 عاملا ومستخدما اشتغلوا في هذه المركبات السياحية والترفيهية لفترة تتراوح ما بين 30 و13 سنة.

وقال ممثلون لهؤلاء العمال، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إنهم تلقوا خبر إخلاء مقرات عملهم كالصاعقة، خاصة في ظل عدم وجود أي بديل لهم ولأسرهم التي يعيلونها.

ويتزامن التوصل بمراسلة المدير الجهوي للتجهيز من أصحاب هذه المركبات، التي تضم مستثمرين مغاربة وأجانب، مع تواصل أشغال تهيئة منطقة كورنيش الدار البيضاء، التي برمجت فيها مشاريع سياحية مشابهة، ستسلم لمستثمرين جدد.

"القرارات الأربعة التي توصل بها المسؤولون بالمركبات الأربع مساء يوم عطلة أسبوعية للإدارة العمومية تضمنت أمرا من المندوبية الجهوية للتجهيز بضرورة الإسراع بمغادرة المكان، معلنة فسخ عقدة استغلال الملك التابع للوزارة من طرف واحد، بعد مرور أقل من 24 ساعة على خطاب الملك أمام أعضاء مجلس النواب، الذي طالب فيه بالاهتمام بالاستثمارات"، يقول مسؤول بإحدى المجموعات الاستثمارية.

وقال أحد ممثلي العمال: "لماذا تم اختيار هذه الوحدات، علما أنها لا تقف حاجزا أمام الولوج إلى الشاطئ أو الاستمتاع بمناظره؟ وحتى إذا كان الأمر كذلك، فإن كورنيش عين الذياب هو عبارة عن مجال يتكون من فنادق ومقاهي ومطاعم، فكيف سيتم التعامل معها، ومع مصير العمال الذين اشتغلوا لسنوات طويلة في هذا المكان؟ علما أنه لا يعقل أن يتم طرد شركات تتوفر على استثمارات قائمة، لاستقدام مستثمرين جدد لإقامة المشاريع نفسها. هذا الأمر يدعو إلى الريبة".

وفي اتصال لهسبريس مع مجموعة من المستثمرين في هذه المحلات، أكدوا أنهم حرصوا على مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات، بشأن التضييق على نشاطهم من طرف "كازا للتهيئة"، والذي تسبب في تراجع نشاطهم بنسب تتراوح ما بين 40 و80 في المائة، "لكنه فضل الركون إلى الصمت عوض معالجة الموضوع".

وأضاف المتحدثون: "راسلنا أيضا عامل منطقة آنفا، والوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار ومجلس المدينة ومقاطعة آنفا، لكن بدون جدوى. ولا نعلم سبب هذا الصمت، الذي حيرنا وحير المستثمرين الأجانب بالمنطقة".