هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المملكة

هسبريس من الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من عشية أمس الأحد إلى صباح اليوم الاثنين:

- شفشاون: 7 ملمترات - طنجة: 5 ملمترات - تطوان والعرائش والقنيطرة والرباط والدار البيضاء-أنفا، والجديدة، وبنسليمان: ملمتران - المحمدية والنواصر وفاس ومكناس وسيدي سليمان وإفران: أقل من ملمتر.