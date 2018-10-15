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هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المملكة

هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة في المملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 13:20

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية من عشية أمس الأحد إلى صباح اليوم الاثنين:

- شفشاون: 7 ملمترات - طنجة: 5 ملمترات - تطوان والعرائش والقنيطرة والرباط والدار البيضاء-أنفا، والجديدة، وبنسليمان: ملمتران - المحمدية والنواصر وفاس ومكناس وسيدي سليمان وإفران: أقل من ملمتر.

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