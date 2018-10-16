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تنظيم حفل زفاف جماعي للشباب وسط مدينة أسا

تنظيم حفل زفاف جماعي للشباب وسط مدينة أسا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 05:45

أعلنت مؤسسة آسا الزاك للتنمية والفكر والثقافة عن اعتماد تقليد جديد ضمن برمجة موسم أسا الديني؛ يتضمن تنظيم حفل زفاف جماعي لفائدة عدد من شباب وشابات الإقليم.

وأبرزت المؤسسة، في بلاغ، أن "اعتماد هذه المبادرة يأتي تجسيدا لقيم الدين الإسلامي السمحة، وإعلاء لمكانة مؤسسة الزواج في المجتمع المغربي، وتكريسا لأعراف وتقاليد أهل الصحراء وساكنتها في التوادد والتآلف والتراحم فيما بينهم".

وأوضح المصدر أن المؤسسة تضع ميثاقا يحدد شروط الاستفادة من هذه المبادرة أمام المؤهلين، بما يراعي مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام فئات الساكنة المحلية بجميع روافدها الثقافية والمعرفية.

كما أشار المصدر إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذه الخطوة يدخل ضمن ميزانية الموسم الديني السنوي لزاوية آسا "ملكى الصالحين"، وضمن برنامج الأنشطة المسطرة فيه.

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