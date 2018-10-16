طلبة الأقسام التحضيرية يخوضون إضرابا مفتوحا

إبراهيم مغراوي من مراكش

يخوض طلبة الأقسام التحضيرية بثانوية ابن تيمية بمراكش إضرابا مفتوحا منذ الاثنين، بتنسيق مع باقي المدن الأخرى المحتضنة لشعبتي الفيزياء وعلوم المهندس (PSI)، للمطالبة بالزيادة في عدد المقاعد المخصصة للطلبة المهندسين بعدما شهدت انخفاضا ملحوظا السنة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق وطني يشمل كلا من المدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، والمدرسة الوطنية للإعلاميات وتحليل النظم، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، من أجل المطالبة أيضا بالرفع من عدد ملفات الترشيح لاجتياز مباراة ولوج المدارس العليا بفرنسا.

وقال بيان توصلت به هسبريس إن "المقررات بين جميع الشعب العلمية متقاربة؛ ما يفرض المساواة بين كافة الشعب التي تنتمي للأقسام التحضيرية، وتمر خلال تمدرسها وتحصليها العملي من الظروف نفسها"، مضيفا أن "بعض الشعب تقتصر في بعض الأحيان على مقعد واحد لكل من شعبة الفيزياء وعلوم المهندس (PSI)".

إعادة النظر في عدد المقاعد المتوفرة لشعبة "TSI" في المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، مطلب آخر للمحتجين؛ إذ "لا يعقل أن مدرسة متخصصة في هندسة الكهرباء والميكانيك تجد بها النسبة الأقل من المقاعد الممنوحة لشعبة TSI التي هي في الأصل مبنية على الكهرباء والميكانيك"، وفق لغة البيان المذكور.

فتح باب الولوج لمدرسة علوم المعلومات "ESI" بالنسبة لطلبة شعبة "TSI"، لغياب سبب مقنع يخول إقصاء طلبة هذه الشعبة من ولوج هذه المدرسة، وفتح باب الولوج لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أمام طلبة شعبة "PSI"، مطلبين آخرين لطلبة الأقسام التحضيرية.