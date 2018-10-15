معارضو عنترة يتهمونه بتجييش ساكنة المحمدية

هسبريس - عبد الإله شبل

على مدى أكثر من ساعتين دخل أعضاء المجلس الجماعي لمدينة المحمدية في نقاش حاد مع رئيس المجلس حسن عنترة، في الدورة التي تأجلت مرتين.

واضطر رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة إلى الاستجابة لمطلب الأعضاء، الذين طالبوا بعقد دورة مغلقة طبقا لفصول القانون التنظيمي للجماعات.

وشهدت الدورة، التي أغلقت في وجوه عشرات المواطنين، الذين حضروا لمواكبة الجلسة بعد غياب الأعضاء المطالبين بإقالة الرئيس في الجلستين السابقتين، مواجهة حارقة بين الرئيس ومعارضيه، حسب ما نقلته مصادر هسبريس.

وأكدت المصادر نفسها أن معارضي الرئيس احتجوا على بعض التدوينات التي تدرج على "الفايسبوك"، والتي اعتبروا أنها تسيء إليهم وتستهدفهم.

وأوضحت مصادرنا أن الأعضاء الغاضبين تحدثوا بنبرة حادة مع الرئيس، معتبرين أن التدوينات، التي تدون على حساب يحمل اسم حسن عنترة، تجيّش المواطنين وأبناء مدينة المحمدية ضدهم.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن رئيس المجلس نفى مهاجمته للأعضاء المعارضين على حسابه بـ"الفايسبوك"، مؤكدا أن التصريحات التي يدلي بها لوسائل الإعلام توضح ذلك.

وتابعت مصادرنا أن رئيس المجلس خاطب معارضيه بضرورة جلوسهم إلى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

وشهدت الدورة السرية، التي كانت مخصصة لمناقشة ثلاث نقط، المصادقة على نقطة بالإجماع، فيما تم تأجيل نقطتين أخريين.

ومن المنتظر بعد هذه الجلسة أن يتم، يوم الخميس، عقد جلسة مخصصة للتصويت على النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس عنترة، بعد حكم القضاء الإداري لصالح عامل المحمدية، الذي تقدم بدعوى ضده.

وكانت المحكمة الإدارية قد بتت في القضية الاستعجالية، التي تقدم بها عامل المحمدية علي سالم الشكاف الأسبوع الماضي، بأحقيته بالحلول محل رئيس الجماعة لإدراج النقطة المذكورة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه (الرئيس) الصائر.