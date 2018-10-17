سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي

رشيد الكويرتي

استأنفت السلطات المحلية لبلدية ويسلان حملة لتحرير الملك العمومي، همت، هذه المرة، شارع المسيرة، حيث أفضت العملية، إلى حجز مجموعة من العربات المجرورة والسلع المعدة للبيع واللوحات الإشهارية.

وحسب ما أورده أحمد بوحساني، الناشط الجمعوي بويسلان، في تصريح لهسبريس، فإن هذه الحملة جاءت استجابة لشكايات وجهتها إلى السلطات المحلية ساكنة الأحياء المجاورة لشارع المسيرة، وطالبت من خلالها برفع الضرر الذي يلحقها جراء احتلال الطريق العام، مبرزا أن عدة جمعيات سبق لها أن تواصلت في هذا الشأن مع السلطات المحلية.

وأوضح المتحدث ذاته، الذي عبر عن ارتياحه لعودة شارع المسيرة إلى حالته الطبيعية بتخليصه من الفوضى العارمة التي كانت تعرقل حركة المرور ووصول الساكنة إلى منازلها، أن أصحاب المحلات التجارية كانوا، بدورهم، قد توجهوا بشكايات ضد الباعة الجائلين الذين كانوا يحاصرون محلاتهم من كل جانب.

إلى ذلك، طالب الناشط الجمعوي ذاته بمواصلة هذه الحملة، التي قال إنها لاقت استحسانا عارما من طرف الساكنة المحلية والسائقين، وإلزام الباعة الجائلين بالالتحاق بالأسواق التي وضعت رهن إشارتهم على صعيد بلدية ويسلان.

هذا وأكدت مصادر هسبريس أن السلطات المحلية لويسلان كانت قد باشرت، قبل أيام قليلة، حملة لتحرير الملك العمومي، بمشاركة المصالح البلدية والأمنية، تفعيلا لمضامين قرار جماعي يخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي على صعيد الجماعة؛ وذلك بهدف تيسير حركة السير والجولان وتخليص البلدية من مظاهر الفوضى.